Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica globala a atins anul trecut nivelul record de 92.000 miliarde de dolari, deoarece guvernele s-au imprumutat ca sa contracareze crizele, cum ar fi pandemia, iar povara datoriei se simte acut in tarile in curs de dezvoltare, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Natiunilor…

- Salma Hayek le-a aprins imaginația fanilor ei, dupa cea mai recenta postare pe rețelele de socializare. Actrița in varsta de 56 de ani a pozat intr-o sauna, acoperita de doua prosoape minuscule.

- Finala Chefi la cuțite a luat sfarșit! Dupa multa munca, profesionalism și dedicare, concurenții au depus toate eforturile necesare sa obțina victoria. Insa, doar unul dintre cei trei concurenți a fost desemnat marele caștigator al sezonului 11, la Chefi la cuțite. Iata cine a plecat acasa cu un premiu…

- Vedeta a impartașit o serie de instantanee cu cei peste 24 de milioane de fani pe Instagram, aratand-o ieșind din ocean și intr-o barca la apus. Intr-o alta fotografie, ea este vazuta scufundandu-și parul in apa sarata in timp ce arata la fel de glorioasa ca intotdeauna.Ea a scris in postare: „De fiecare…

- Mira iși dorește ca mama ei sa arate impecabil, astfel ca au decis sa mearga in cabinetul medicului estetician. Aurelia, mama cantareței, a decis sa-și faca intervenție la nivelul feței, mai exact sa-și injecteze buzele cu acid hialuronic. Iata rezultatul final!

- Mai multe cutii care contineau toxina botulinica urmau sa ajunga ilicit la Bruxelles. Acestea au fost gasite in bagajul unei femei de 46 de ani, cu cetatenie moldoveneasca si romana, care se pregatea sa zboare in capitala Belgiei.

- Leul romanesc continua sa se deprecieze in fața euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat vineri, 19 mai, un curs de referinta de 4,9783 lei/euro.Moneda Euro a crescut de la 4,9731 lei, nivelul anuntat ieri de banca centrala, la 4,9783 lei și a atins astfel un nou maxim istoric.Moneda euro, a opta…

- Franta va atinge, vineri, pragul de 100.000 de statii de incarcare a automobilelor electrice, cu cateva luni dupa data limita fixata initial pentru sfarsitul anului 2022, a anuntat joi Avere-France, asociatia profesionala care reuneste firmele din acest sector, transmite AFP.Franta devine astfel…