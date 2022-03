Arde Delta Dunării. Mii de hectare de stuf sunt în flăcări Incendiile de vegetație din ultima perioada nu au ocolit și Delta Dunari iar imaginile din aceasta zona arata de parca ar fi de la bombardamentele rușilor, dar realitatea este cu totul alta. La ora actuala, in mai multe zone din Delta Dunarii se ridica zilnic nori uriași de fum care se vad de la zeci de kilometri. Potrivit informațiilor noastre, sub ochii nepasatori ai autoritaților locale s-a dat foc intenționat la mari suprafețe acoperite cu stuf. ”Imaginile pe care le vedeți nu sunt de la bombardamentele rușilor din Ucraina, ci de inconștiența unor șmecherași locali care au dat foc la stuf.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

