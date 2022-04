Stiri pe aceeasi tema

- Arctic, cel mai mare producator de electrocasnice, ce detine doua fabrici in Romania, la Gaesti si Ulmi, unde produce frigidere si masini de spalat, a deschis in apropierea autostrazii Pitesti-Bucuresti un hub regional de piese de schimb ce va aproviziona 23 de tari. Situat in Cateasca, judetul Arges,…

- Președintele in exercițiu al Serbiei, Aleksandar Vucic, a obținut 59,5% din voturi la alegerile prezidențiale, a anunțat luni Comisia Electorala, dupa ce a numarat 87,67% din buletinele de vot, potrivit Reuters. Comisia a mai spus ca partidului lui Vucic, Partidul Progresist Sarb (SNS), a caștigat…

- Sectorul aviatic din Rusia are de suferit din cauza sanctiunilor occidentale impuse in urma invaziei ruse asupra Ucrainei. In acest sens, Ministerul de Externe a anuntat saptamana aceasta ca siguranta zborurilor de pasageri din Rusia este in pericol. Rusia va incerca sa procure componente pentru avioane…

- China nu se va alatura sanctiunilor financiare pe care Statele Unite si Uniunea Europeana le-au impus Federatiei Ruse, dupa cum a anuntat autoritatea de reglementare bancara a statului, conform The Guardian.

- Pompierii sibieni au intervenit astazi la stingerea unui incendiu izbucnit in depozitul unui magazin produse alimentare situat in centrul istoric al orașului. Nu s-au semnalat victime, iar clienții din magazine s-au autoevacuat inaintea sosirii pompierilor, informeaza ISU Sibiu. La fața locului au intervenit…

- In opinia a aproape doua treimi dintre romani (65.7%), pandemia de Covid-19 a fost provocata de elitele globale pentru a impune controlul asupra populației lumii, arata rezultatele unui sondaj INSCOP, remis Cotidianul.ro. Sub o treime (28.4%) crede ca pandemia de Covid19 a aparut in mod natural așa…

- D.R.D.P. Constanta a anuntat saptamana trecuta ca, incepand cu data de 27 ianuarie 2022, ora 14:00, s a deschis circulatia rutiera in Nodul Rutier C.I.C. Centrul de Intretinere si Coordonare Poiana, situat pe Autostrada A4, calea 1 Ovidiu Agigea , km 4 790 ndash; calea 2 Agigea Ovidiu , km 6 700.Potrivit…

- n 2021, consumul de gaze in Europa a crescut cu 5,5%, la 552 miliarde metri cubi (bcm), estimeaza IEA. Totusi, cererea ar urma sa scada in 2022 cu aproximativ 4,5%, la 527 bcm, in urma reducerii arderii gazelor in sectorul energiei, care ar putea scadea cu 6% fata de 2021, previzioneaza IEA."Producerea…