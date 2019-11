Stiri pe aceeasi tema

- Grupul ArcelorMittal, cel mai mare producator mondial de otel, a anuntat luni seara ca intentioneaza sa renunte la preluarea combinatului Ilva din Italia, generand o unda de soc la Roma pe fondul temerilor privind pastrarea locurilor de munca. Anul trecut, ArcelorMittal a semnat un acord de…

- De La Rue, companie care tipareste aproximativ sapte miliarde de bancnote si 15 milioane de pasapoarte pe an, a avertizat ca profitul sau anual va fi semnificativ mai mic decat asteptarile pietei, rezultatele pe primele sase luni fiind posibil sa fie de ordinul catorva milioane de lire comparativ…

- Chelsea Londra a decis, dupa meciul susținut sâmbata pe teren propriu împotriva lui Newcastle United, sa suspende pe viața trei suporteri. Decizia clubului din Anglia a fost luata ca urmare a unui episod rasist ce a avut loc în timpul partidei, potrivit Mediafax.Mai exact, cei…

- ​Un studiu realizat în SUA în 2013 ce a luat în calcul peste 130000 de reparații auto efectuate pe o perioada de 3 ani releva ca vehiculele aflate într-un program de monitorizare au avut în medie cu 20% mai puține zile de ieșire din funcțiune datorata problemelor tehnice.…

- "Daca am fi oferit finantare, ar fi fost inca un gest de caritate. Am dorit sa facem mai mult, am dorit ca oamenii sa investeasca aici. Pot deschide orice tip de activitate: o brutarie, o papetarie, un restaurant, orice. Este o modalitate de a readuce la viata orasele noastre si de a creste populatia",…

- Uniunea Europeana incearca de cativa ani sa gaseasca un raspuns comun la valul de migranti care incearca sa ajunga in Europa prin traversarea deseori periculoasa a Mediteranei centrale, venind dinspre nordul Africii.In trecut, Italia a preluat majoritatea migrantilor sositi pe mare, dar…

- Germania este cel mai mare producator de inghețata din UE, urmat de Franța și Italia. Germania a fost cel mai mare producator de inghețata din UE (494 de milioane de litri sau 15,5% din producția totala a UE28) in 2018, urmat de Franța (451 m sau 14,1%) și Italia (435 m. Sau 13,7%). Pentru mai multe…

- Comandantul navei organizației neguvernamentale spaniole Proactiva Open Arms, ancorata la cateva sute de metri de portul din Lampedusa, a descris vineri o situație «exploziva» in randul migranților, carora le-a fost interzisa debarcarea. Dupa evacuarea, in noaptea de joi spre vineri, a unui grup de…