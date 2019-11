Stiri pe aceeasi tema

- CS Municipal Arcada Galati a invins formatia sarba Vojvodina NS Seme Novi Sad, cu scorul de 3-0 (25-23, 25-17, 25-21), miercuri, in Sala Sporturilor ''Dunarea'' din Galati, in prima mansa a turului secund, la debutul sau in Liga Campionilor la volei masculin. Echipa antrenata de Sergiu…

- U-Banca Transilvania Cluj a invins-o in deplasare pe Dinamo Stiinta Bucuresti cu scorul de 100-90 (26-31, 27-22, 23-19, 24-18), luni seara, in meciul de debut al celor doua formatii in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. Dinamo a avut un inceput mai bun de meci, dar dupa primele zece…

- CSM București a debutat cu o victorie in noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin, scor 24-22 in fața danezelor de la Esbjerg, iar Denisa Dedu (25 de ani) a facut un joc senzațional. Portarul „tigroaicelor” a jucat un rol decisiv in aceasta partida, dar Denisa Dedu ramane modesta, dupa prestația…

- Succes rasunator SCM Ramnicu Valcea. SCM Ramnicu Valcea a debutat cu o victorie clara in Liga Campionilor la handbal feminin, 34-27 (20-18) cu echipa germana SG BBM Bietigheim, vineri seara, in Sala...

- SCM Ramnicu Valcea a debutat cu o victorie clara in Liga Campionilor la handbal feminin, 34-27 (20-18) cu echipa germana SG BBM Bietigheim, vineri seara, in Sala Sporturilor ''Traian'' din Ramnicu Valcea, in...

- CS Dinamo Bucuresti a invins clar echipa daneza GOG Gudme, cu scorul de 35-28 (17-12), miercuri seara, in sala din Soseaua Stefan cel Mare, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal...

- Handbal Club Dobrogea Sud isi linge ranile dupa infrangerea suferita in deplasare cu Dinamo, in etapa a treia a Ligii Nationale, dar echipa de la malul marii isi pregateste, cu atentie, ascensiunea. Handbalistii constanteni vor avea parte de o saptamana grea, cu antrenamente intense la Sala Sporturilor,…

- Corona Brasov a invins formatia maghiara Schiller-Vasas HC cu scorul de 4-1 (3-1, 0-0, 1-0), vineri, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, in primul sau meci din noul sezon al Erste Liga la hochei pe gheata.