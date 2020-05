Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a aratat miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca proiectul de ordonanta de urgenta pentru instituirea unor masuri active dupa data de 1 iunie va fi parcurs in prima lectura. “Il introducem in prima lectura. Atentie, el trebuie sa intre in vigoare pana in data de 1 iunie,…

- In premiera naționala a fost inființata asociația care reunește constructorii romani din domeniul infrastructurii rutiere. Prima actiune a asociatiei este propunerea unui Pact National pentru Autostrazi."Asociația Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA) a fost creata din dorința de a…

- Numeroase companii cu capital integral romanesc au constituti, in premiera naționala Asociația Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA) și propun incheierea Pactului Național pentru Autostrazi. Asociația a fost creata din dorința de a avea o voce unica și puternica a companiilor autohtone in relația…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Modificarea cea mai importanta este ca data alegerilor locale va fi stabilita…

- Banca Centrala Europeana (BCE) le-a solicitat creditorilor din zona euro sa omita plata dividendelor si rascumpararile de actiuni cel putin pana in octombrie si sa-si foloseasca profiturile pentru a sprijini economia afectata de pandemia de coronavirus (COVID-19), potrivit agenției Reuters, citata de…

- Deținatorii portofoliilor din domenii vitale din Cabinetul Orban au prezentat, joi, in ședința de Guvern, stadiul proiectelor in derulare și masurile pe care le-au luat pentru susținerea economiei in condiții de criza provocata de pandemia COVID. Dincolo de inșiruirea stereotipa de masuri, unul dintre…

- Plata ratelor se poate suspenda, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe o perioada de pana la 9 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, a declarat, joi seara, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In sedinta de Guvern a fost aprobata Ordonanta de…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat la Digi24 ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci. „Este o decizie a…