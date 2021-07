Stiri pe aceeasi tema

- Ce fel de restricții vor fi in Romania atunci cand va veni noul val al pandemiei? Șeful DSU, Raed Arafat, spune ca abordarea se schimba și ultimul lucru pe care și l-ar dori autoritațile ar fi sa inchida iar economia. Tocmai de aceea, el nu exclude ca accesul in anumite sectoare - cum ar fi industria…

- Șeful DSU, Raed Arafat a explicat, marți, in timpul unei videoconferințe cu premierul și prefecții, de ce se intampla uneori ca avertizarile RO-Alert sa ajunga la oameni cu puțin timp inainte de inceperea fenomenelor meteo extreme sau chiar dupa ce au inceput.

- Malta le va cere incepand de saptamana viitoare tuturor calatorilor sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19, a anuntat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus, relateaza dpa si AFP.

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat vineri la Digi24 ca violența verbala a persoanelor care militeaza impotriva vaccinarii ii poate face pe oamenii fara educație sa ii creada pe aceștia și nu pe medicii infecționiști și epidemiologi. Arafat a spus ca persoanele care militeaza in spațiul public…

- Sucevenii care nu s-au vaccinat anticovid, dar intenționeaza sa o faca in acest weekend au ocazia ca serul sa le fie administrat de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat. Șeful DSU, secretarul de stat dr. Raed Arafat, va fi prezent la sfarșitul acestei saptamani in ...

- Raed Arafat a explicat, în cadrul unei intervenții la Digi24, motivul pentru care înca nu s-a renunțat la starea de alerta, în condițiile în care numarul cazurilor de COVID-19 s-a redus semnificativ. Situația nu este înca sub control…

- Șeful DSU, Raed Arafat a explicat de ce nu a fost ridicata starea de alerta, in condițiile in care numarul cazurilor de COVID-19 s-a redus semnificativ. Acesta spune ca nu s-a luat o decizie in acest sens, pentru ca in Romania „inca nu este o stare de normalitate”, iar daca s-ar ridica starea de alerta,…

- Raed Arafat a explicat ca daca numarul celor care se vaccineaza crește din ce in ce mai mult, cu atat sunt mai mari șansele sa revenim la normalitatea pe care ne-o dorim cu toții, și cetațenii, și autoritațile, de la 1 iunie. Secretarul de stat in MAI spune ca intoarcerea la normalitate, scaderea infectarilor…