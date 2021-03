Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PMP, Ioana Constantin, a reacționat cu o postare pe pagina sa de Facebook in urma incendiului de la Spitalul Matei Balș din Capitala. Ioana Constantin a subliniat nevoia acuta de reconstruire a sistemului sanitar din Romania, care nu mai prezinta nicio garanție pentru…

- Capitala a trecut de prima zi de relaxare, iar luni seara au fost luate decizii similare si pentru județul Ilfov. Dupa cateva luni de pauza forțata, teatrele, cinematografele, restaurantele, cafenelele și salile de jocuri sunt deschise.

- Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, afirma ca in acest moment, desi exista un numar mare al celor care vor sa se vaccineze, cifra celor imunizati este ”inca mica”, dar ea va creste pe masura ce noi cantitati de vaccin vor ajunge in Romania. Seful DSU precizeaza ca nu toata…

- Secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat, a declarat ca cei care se vaccineaza impotriva COVID-19 au sansa ca la vara sa mearga in concedii, in strainatate, fara a fi obligati sa stea in carantina. „Clar ca cei care se vaccineaza au sansa la vara, daca vor sa mearga in alte tari, au sansa…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, s-a vaccinat luni. Luni, incepand cu ora 12.00, a inceput administrarea vaccinul impotriva COVID-19 personalului din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența. Vaccinat a fost și șeful structurii,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat vineri, la momentul intrarii celor 10.000 de doze de vaccin anti-COVID in Romania, ca este vorba despre un moment istoric, iar incepand de astazi „lucram pe doua fronturi”.

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, duminica, dupa identificarea unei noi tulpini de coronavirus in Anglia, ca astazi sau luni este posibil ca Romania sa ia decizia daca va bloca sau nu zborurile cu Regatul Unit, dupa ce mai multe state au facut deja acest lucru. Intre timp, decizia a fost luata…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, spune in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX care vor fi restricțiile din pandemie in perioada Craciunului, ce noi masuri vor fi luate in localitațile unde numarul cazurilor de coronavirus crește alarmant și ce spun specialiștii…