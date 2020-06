Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca oamenii care nu cred in Covid-19 și sunt adepții teoriilor conspirației ar trebui sa ințeleaga ca pentru a fi valabile aceste teorii, asta ar insemna ca rușii, americanii și chinezii sa se fi ințeles și sa acționeze impreuna, ceea ce este foarte greu de crezut.Citește…

- Raed Arafat sustine ca in prezent este mult mai greu sa ii explice unui om obisnuit ca exista coronavirus, mai ales in conditiile in care majoritatea persoanelor cred in teoriile conspirationale. Citeste si: Raed Arafat, anunt important despre calatoriile in strainatate ale romanilor. Nu toti…

- Raed Arafat, șeful DSU, demoneaza teoriile conspirației care au aparut in jurul pandemiei de coronavirus. Arafat a declarat la Digi 24 ca tema virusului nu trebuie politizata pentru ca oamenii risca sa-și piarda increderea in autoritațile care gestioneaza situația.„Oamenii la cat au auzit și la cat…

- Raed Arafat le-a spus celor care cred in teoriile conspirației sau care nu cred ca exista coronavirus ca in acest caz s-a intamplat „un lucru extraordinar”, ca „americanul, rusul și chinezul” s-au pus de acord sa comploteze impotriva propriilor populații.

- "Noi am avut trei zile in care nu s-a respectat nicio regula. De astazi exista in conformitate cu legea aprobata in Parlament și a hotararii de astazi posibilitatea de a se da masuri coercitive. Chiar daca nimeni nu vrea sa le dea, nu acesta este scopul", spune secretarul de stat in MAI. Arafat…

- Un proiect inceput acum aproape zece ani! Asta il sensibilizeaza pe fostul capitan al naționalei de rugby a Romaniei, acum președinte al Federației. Alin Petrache mai are de așteptat cateva luni pana-și va vedea visul cu ochii: ”stejarii” sa evolueze din nou pe stadionul Arcul de Triumf, scrie Sports-Net.…

- Raed Arafat, secretarul de stat in MAI, a vorbit despre cum va arata viața romanilor dupa 15. Arafat a atras atenția și a spus ca masurile de relaxare nu insemna revenirea la viața de dinaintea epidemiei.”Pana pe 15 mai avem obligația sa respectam toate regulile care au fost impuse de autoritați, dupa…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre coronavirus și transmiterea comunitara din țara noastra. Cu privire la afirmațiile ca ar fi mai multe cazuri in Romania, șeful DSU explica: "N-ai cum sa ascunzi situația cand ai medici care lucreaza și care imediat vor spune acest lucru. Poate sa existe o transmitere,…