Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, vor susține, la ora 14:30, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o conferința de presa referitoare la gestionarea situației privind coronavirusul.Raed Arafat și Nelu Tataru…

- CARAȘ-SEVERIN – Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut apel la responsabilitate, inclusiv din partea jurnaliștilor pentru a nu se crea panica in randul populației in privința coronavirusului. „Situația este grava și trebuie tratata cu toata responsabilitatea, inclusiv de dvs, jurnaliștii. Cititorii,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, referitor la femeia revenita la Buzau dintr-o localitate din Italia aflata in carantina din cauza coronavirusului, ca ea trebuia sa declare in primul rand din ce zona vine cand a trecut granita, nu cand a ajuns…

- Campanie impotriva exportului de animale vii dupa dezastrul de la Midia Foto: Sorin Cealera Unele organizatii pentru drepturile animalelor anunta ca vor lupta si anul viitor pentru interzicerea exportului cu animale vii. Ele atrag atentia ca, la mai bine de o luna de la accidentul din Portul Midia,…

- ​Ministrul de Interne, Marcel Vela, nu este impresionat de declarațiile lui Raed Arafat ca va pleca din țara daca va fi dat afara de la șefia Departamentului pentru Situații de Urgența. „Eu sunt liberal și respect opiniile tuturor referitoare la libera circulație”, a spus luni ministrul.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat duminica seara ca nu demisioneaza din funcție deși și ca in cazul in care Internele iși asuma sa-l demita, atunci va pleca in alta țara pentru “sunt destule oportunitați in alta parte, unde nu ma considera batran”. Intrebat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat duminica seara, la Antena 3, ca nu demisioneaza din funcție și ca in cazul in care Internele iși asuma sa-l demita, atunci va pleca in alta țara pentru „sunt destule oportunitați in alta parte, unde nu ma considera batran”.Intrebat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca la nava esuata in Portul Midia, care transporta peste 14.000 de oi, urmeaza sa fie facuta o noua decupare pentru a se verifica daca mai exista animale vii. Daca nu, operatiunea de salvare a oilor va fi incheiata, iar animalele…