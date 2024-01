Din aceasta saptamana, Jurnal Aradean se imbogateste cu o noua rubrica, una care pune in valoare cel mai important patrimoniu al Aradului: resursa umana, aradenii de excelenta! Facem o incursiune in istorie, din perioada medievala pana astazi, si identificam personalitati aradene care au marcat, unele dintre ele, nu doar evolutia comitatului (si mai tarziu a judetului Arad), ci au avut o contributie majora la nivel national sau international in domeniile lor de activitate.