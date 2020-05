Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care ies din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I trebuie sa astepte cel putin trei ore pentru formalitati, vineri dimineata, pentru ca autoritatile ungare fac controale sanitare amanuntite pentru prevenirea raspandirii COVID-19, iar la intrarea in Romania prin acest…

- Sute de persoane asteptau, duminica dimineata, sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, care poate fi tranzitat dupa o asteptare de opt ore, din cauza aglomeratiei, in pofida faptului ca autoritatile au redeschis, sambata seara, si PTF Nadlac II. Purtatorul…

- Aglomeratia de la intrarea in tara s-a mutat de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II la PTF Nadlac I, unde, vineri dimineata, se astepta patru ore pentru tranzitare. Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Filip Ionut Matei, a declarat, pentru AGERPRES, ca la Nadlac I se folosesc…

- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II era din nou aglomerat pe sensul de intrare in Romania, miercuri dupa-amiaza, cand se astepta cel putin 240 de minute pentru procedurile de tranzitare.Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Filip Ionut Matei, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II era din nou aglomerat pe sensul de intrare in Romania, miercuri dupa-amiaza, cand se astepta cel putin 240 de minute pentru procedurile de tranzitare. Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Filip Ionut Matei, a declarat, pentru AGERPRES, ca…

- Persoanele care se prezinta la intrarea in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II sunt nevoite sa astepte, luni, in jurul pranzului, cel putin cinci ore pentru procedurile de tranzitare, din cauza aglomeratiei. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat,…

- Sute de camioane asteapta in coloane pe teritoriul Ungariei pentru a intra in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. Timpul necesar pentru tranzitare este de cel putin 10 ore, atat din cauza numarului mare de automarfare, cat si pe fondul triajului epidemiologic.„Timpul mare de…

- Aproximativ 4.800 de persoane cu 2.700 de mijloace de transport au intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, in ultimele 24 de ore, de la deschiderea culoarului verde pentru traversarea Ungariei ajungand in tara peste 17.000 de persoane dintre cele care fusesera blocate…