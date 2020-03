Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer, cetațean sarb, in varsta de 28 de ani ce se afla la volanul unui ansamblu rutier fara incarcatura, a incercat sa introduca in țara peste 35.295 pachete de țigari fara forme legale. Polițiștii de la frontiera au descoperit ca incarcatura se afla intr-un spațiu special amenajat in podeaua…

- O coloana de camioane de aproximativ cinci kilometri s-a format, luni dimineata, pe autostrada A1, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde soferii asteapta cel putin trei ore pentru controlul documentelor la iesirea din tara. Aplicatia online de monitorizare a traficului de…

- O coloana de camioane de aproximativ cinci kilometri s-a format, luni dimineata, pe autostrada A1, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde soferii asteapta cel putin trei ore pentru controlul documentelor la iesirea din tara.Aplicatia online de monitorizare a traficului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, in cooperare cu lucratori ai I.T.P.F. Timisoara, au descoperit, ascunși in interiorul unui camion incarcat cu piese auto, saisprezece cetateni din Siria, Irak, Turcia si Egipt, care incercau sa iasa…

- Polițiștii de frontiera au gasit doi copii care urmau sa fie scoși ilegal din țara, prin punctul de frontiera Nadlac II, potrivit Poliției de Frontiera. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - judetul Arad au depistat o femeie, cetatean roman, care a incercat…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au depistat cinci persoane din Nepal, care au prezentat la controlul de frontiera documente de calatorie in care erau aplicate vize de calatorie Schengen false.Polițiștii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, judetul Arad,…

- Mai multe puncte de trecere a granitei aglomerate in aceasta noapte Podul Giurgiu-Ruse. Foto: Arhiva Petruț Hîrțescu. Mai multe puncte de trecere a granitei au fost aglomerate în aceasta noapte. Potrivit aplicatiei online a Politiei de Frontiera, la Giurgiu,…

- Soferii de camioane asteapta, vineri, aproape 2 ore ore pentru a trece granita in Ungaria, prin vama Nadlac II, din judetul Arad. Cozi sunt si la Borș, Petea și Siret.Potrivit aplicatiei de monitorizare a traficului la granita, dezvoltata de Politia de Frontiera, vineri, timpii de asteptare…