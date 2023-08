Arad: Pestă porcină într-o fermă / 300 de porci vor fi ucişi Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Arad a aprobat un plan de masuri in vederea prevenirii si raspandirii bolii. Astfel, printre masurile ce se vor lua in focarul de pesta porcina africana se numara uciderea a peste 300 de porci, iar cadavrele vor fi distruse. Cladirile destinate adapostirii porcilor si echipamentele vor fi dezinfectate, iar la intrarile si iesirile din exploatatia infectata se instaleaza dezinfectoare individuale; Au fost stabilite zone de protectie in satul Alunis si comuna Frumuseni, in care se interzice circulatia si transportul porcilor pe drumurile publice sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana a fost depistata intr-o ferma din satul Alunis, comuna Frumuseni, judetul Arad. Trei sute de porci urmeaza sa fie ucisi, iar cadavrele vor fi distruse, potrivit news.ro.Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Arad a aprobat un plan de masuri in vederea prevenirii si raspandirii…

- Avand in vedere ca la cateva exemplare din efectivul de porci dintr-o exploatație nonprofesionala din satul Aluniș, comuna Frumușeni, a fost confirmata infectarea cu pesta porcina africana, la propunerea Direcției Santiar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, Centrul Local de Combatere a…

- Peste 171 de milioane de lei pentru extinderea rețelei de gaz in 18 localitați din județul AradInvestițiile care dezvolta infrastructura și creeaza condițiile pentru noi investiții in economie sunt soluțiile pentru creșterea nivelului de trai, apreciaza deputatul PNL Sergiu Bilcea.Acesta a apreciat…

- Mormane de gunoi! Așa arata intrarea in cimitirul eroilor de la Pauliș. județul Arad, potrivit unei fotografii. O neglijența sau o diversiune? The post De plans: Intrarea in cimitirul eroilor de la Pauliș appeared first on Cotidianul RO .

- Astazi, 02 iulie 2023, in intervalul orar 16:10 – 17:00, localitațile: Lipova, Zabrani, Ghioroc, Savarșin, Barzava, Conop, Pauliș, Varadia de Mureș, Birchiș, Ususau, Bata, Șiștarovaț,... The post Alerta de ploi torențiale, vant și grindina in mai multe localitați din județul Arad! appeared first on…

- ARAD. Runda cu numarul 22 din ultimul esalon valoric al fotbalului judetean, Liga 6, a fost una in care principalele favorite s-au impus, Barzava avand nevoie de o victorie in ultimele patru runde pentru a fi, matematic, promovata. Iata rezultatele etapei: Turnu – Barzava 1-3, Mandruloc – Dieci 6-2,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de viijelie, valabil pana la ora 18:00. Sunt vizate municipiul Arad și localitațile Lipova, Vladimirescu, Zimandu Nou, Zabrani, Fantanele, Livada, Pauliș, Șiștarovaț.

- Iata comunicatul oficial al instituției:In ziua de 22.05.2023, in regiunea CRIȘANA, ARAD, s-au produs doua cutremure de magnitudini medii. Primul cutremur, avand o magnitudine locala de 4.7 ML, s-a produs la ora 20:46:42 (ora Romaniei) la o adancime de 13 km (ultima revizie). Intensitatea macroseismica…