Stiri pe aceeasi tema

- O capsula a timpului, care continea un document vechi de peste un secol, a fost gasita incastrata intr-un perete al unei foste scoli din municipiul Arad, aflata in reabilitare pentru ca imobilul sa devina sediu al Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Aurel Vlaicu". Reprezentantii…

- Astazi a fost pusa piatra de temelie pentru noua cladire a Facultații de Științe Economice din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad. In prezența unui inalt sobor de preoți, IPS Timotei Seviciu a oficiat slujba de sfințire a lucrarilor care urmeaza sa fie derulate la imobilul din strada Paul…

- Romania e pe locul doi in Uniunea Europeana cu o rata de 5,8 decese la o mie de nasteri vii, conform Eurostat. Doar Malta ne depașește la rata mortalitații infantile. Mai multe moașe considera ca s-ar putea reduce numarul de cazuri, daca mamele și nou-nascuții ar primi ingrijirile și informațiile de…

- Momente terifiante in Arad, acolo unde trupul unei femei in varsta de 36 de ani a fost gasit fara suflare. La fața locului au fost chemate autoritațile, care au constatat decesul. Potrivit primelor informații, se pare ca femeia ar fi murit in chinuri groaznice. Ce au constat polițiștii cand au descoperit…

- 34 de calculatoare au fost donate Facultații de Inginerie din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad, din partea firmei Continental Automotive Romania SRL. Calculatoarele vor fi folosite in procesul educativ derulat in cadrul universitații aradene de stat. „Mulțumim firmei Continental Automotive…

- Vrei sa umezi o cariera in domeniul juridic sau in domeniul administrativ? Te așteptam sa studiezi in cadrul Facultații de Științe Juridice din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

- Gabriel Almași implinește astazi frumoasa varsta de 44 de ani, ocazie cu care, alaturi de melomani, ii uram un sincer La mulți Ani! Nascut in 20 iunie 1977 la Curtici, in județul Arad, Gabriel Almași este o figura cunoscuta in lumea muzicala timișoreana. Absolvent al Facultații de Muzica și Teatru din…

- Unul dintre cele mai importante obiective ale Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este internaționalizarea invațamantului, prin stabilirea și consolidarea relațiilor internaționale. Si pentru...