- Decizie fulger in plina pandemie și stare de urgența. Un cunoscut politician scapa de acuzații de corupție. Tribunalul... The post Decizie fulger, in plina stare de urgenta! Un cunoscut politician, achitat intr-un dosar de coruptie appeared first on Renasterea banateana .

- Decizie fulger in plina pandemie și stare de urgența. Un cunoscut politician scapa de acuzații de corupție.Tribunalul Arad l-a achitat, marti, pe fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Arad, Nicolae Iotcu, in al doilea dosar de coruptie, in care era acuzat de trafic de influenta si trafic…

- Un fost prefect din guvernarea Partidului Social Democrat, Carmen Ichim, și fostul președinte al organizației municipale a Partidului Național Liberal, Constantin Ionescu, sunt varful de lance al PRO Romania Buzau la alegerile locale din acest an, ei fiind desemnați candidați la funcțiile de președinte…

- Comisarul-sef Ioan Nicusor Todirut, fostul sef al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Suceava, a fost achitat ieri definitiv in al doilea dosar in care era judecat pentru fapte asimilate celor de coruptie. Este vorba de dosarul privind achizitia cladirii in care ar fi trebuie sa ...

- Lovitura de teatru in dosarul Farmacia in care George Scripcaru și Aristotel Cancescu au fost judecați pentru abuz in serviciu. Magistrații Tribunalului Covasna i-au achitat pe toți inculpații din dosar. CANCESCU ARISTOTEL ADRIAN, SCRIPCARU GEORGE, MATEI GAVRIL, GRAMA LUCIA CRISTINA, S.C. LICOFRIG…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Florin Turcanu, a fost condamnat, miercuri, la patru ani si trei luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzat de trafic de influenta si spalare de bani, potrivit portalului instantelor de judecata. Tribunalul Botosani a…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Florin Turcanu, unul dintre vechii baroni care au activat in PNL, a fost condamnat, miercuri, la patru ani si trei luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzat de trafic de influenta si spalare de bani, potrivit portalului…

- Daca pentru fostul președinte al Consiliului Județean magistrații de la Tribunalul Botoșani au decis o pedeapsa de inchisoare cu executare, in schimb, in cazul socrului sau, Aristomel Anușca nu au considerat ca exista fapte pentru o sentința similara.