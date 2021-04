Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Sabaoani a fost ranit, miercuri, dupa ce a fost prins de lamele unui motocultor pe care il manevra pe un teren agricol din localitate. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, a declarat ca la fata locului au intervenit pompierii voluntari din Sabaoani, pompierii…

- La data de 15 martie 2021, polițiștii din Sebeș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 23 de ani, din Sebeș, care este cercetat pentru fapte de violența in familie. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 15 martie 2021, in timp ce se afla in zona…

- In data de 15.03.2021, in jurul orei 13:55, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata telefonic de un barbat din Hunedoara cu privire la faptul ca a fost agresat fizic, in timp ce se afla pe strada o strada din localitate. Politistii care s-au deplasat la fața locului au identificat…

- Și-a batut și amenințat soția cu moartea: Un barbat din Campeni, REȚINUT de polițiști pentru 24 de ore Polițiștii din Campeni l-au reținut pe un barbat care și-ar fi agresat și amenințat, cu moartea, concubina. A fost emis și un ordin provizoriu de protecție. In dupa amiaza zilei de marți, 9 martie…

- Un barbat in varsta de 29 de ani din municipiul Hunedoara a fost retinut duminica dupa-amiaza de politisti pentru 24 de ore, dupa ce a agresat un copil de 13 ani aflat intr-un parc din localitate, trantindu-l de pamant. Echipa de ordine publica trimisa la fata locului a stabilit ca incidentul a avut…

- Eveniment Un barbat arestat pentru omor, luna trecuta, a decedat in arestul Poliției ianuarie 25, 2021 18:16 Un barbat in varsta de 54 de ani, reținut inca de pe data de 15 decembrie 2020, pentru omor, a fost gasit fara suflare, luni, intr-una dintre camerele de reținere din Centrul de Reținere și…

- In dimineața de 25 ianuarie, in jurul orei 03.05, Poliția Borșa a fost sesizata, prin apelul de urgența 112, despre comiterea unei agresiuni intr-o locuința din oraș. ”Din primele cercetari a reieșit ca o femeie, in varsta de 41 de ani, ar fi fost agresata fizic de soțul ei, in varsta de 62 de ani.…

- Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Suceava, dupa ce și-ar fi lovit un vecin cu mașina. Acesta a luat victima și a dus-o acasa, a așezat-o in pat, unde a murit, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentanților IPJ Suceava, un localnic din comuna Ostra a alertat autoritațile…