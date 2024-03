Arabia Saudită urmează să construiască primul parc tematic Dragon Ball Z din lume Cea mai recenta atractie turistica din regat va cuprinde sapte zone diferite, care vor recrea locatii din serialul original de televiziune anime japonez, peste 30 de trasee tematice si o serie de hoteluri si restaurante, potrivit comunicatului de presa. Cinci dintre traseele de la parcul tematic Dragon Ball Z vor fi ”premiere mondiale”, unul dintre acestea va fi un roller coaster inalt de 70 de metri numit Shenron, dupa dragonul magic al seriei. Jocurile video si popularul gen anime japonez au devenit tinte pentru investitii semnificative din partea regatului, producatorul de manga (carti grafice)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

