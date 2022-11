Arabia Saudită execută 12 persoane prin decapitare cu sabia Numarul total de persoane executate in acest an ajunge la cel puțin 132, depașindu-le pe cele din 2020 și 2021 la un loc. Arabia Saudita a executat 12 persoane in 10 zile pentru infracțiuni legate de droguri, dupa o pauza de doi ani, potrivit unei organizații pentru drepturile omului. Valul de execuții, majoritatea decapitari cu sabia, sugereaza ca țara este pe cale sa inregistreze un an record de execuții, in ciuda faptului ca prințul moștenitor Mohammed bin Salman a promis anterior ca va reduce astfel de pedepse, anunța hindustantimes.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

