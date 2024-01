Arabia Saudită a deschis primul magazin de alcool din istoria sa, disponibil doar pentru un grup select de persoane Stirea, care nu a fost confirmata oficial de guvernul saudit, marcheaza o deschidere majora pentru teocratia musulmana extrem de conservatoare, unde alcoolul a fost interzis din 1952. Conform unei liste de reguli ale magazinului, vazuta de CNBC, locul este accesibil doar diplomatilor nemusulmani, iar autorizarea trebuie validata printr-o aplicatie numita Diplo. Nici oaspetii sau persoanele cu varsta sub 21 de ani nu au voie sa insoteasca vizitatorii autorizati in magazin, fotografierea este strict interzisa, iar telefoanele mobile trebuie pastrate ”in pungi pentru dispozitivemobile” sigure, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

