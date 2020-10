Stiri pe aceeasi tema

- ”Daca distinsii profesiori Cercel si Rafila ar fi candidat pe listele PNL, cu siguranta ar fi fost in continuare niste somitati ale lumii medicale (...) Am simtit o invidie politica, o ranchiuna chiar, mai ales dupa mimica faciala”, a afirmat Firea la Antena 3. Ea a mai afirmat ca, daca cei…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, la B1tv, ca nu crede ca șeful DSU Raed Arafat ar intra in politica, dupa ce medicii Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel vor candida pentru PSD la parlamentare.Intrebat daca are vreun semnal ca Raed Arafat va intra și el in politica,…

- Premierul Ludovic Orban, cap de lista PNL la Camera Deputaților, a declarat duminica seara, la B1tv, ca medicii Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel, candidați PSD la Camera Deputaților și Senat in București, și-au pierdut credibilitatea prin intrarea in politica.„Cum sa te duci tu, Alexandru…

- „Reactiile au fost de incurajare, intr-o anumita masura, dar si de reticenta, pentru ca zona politica din Romania nu are cea mai buna reputatie, iar pozitia Partidului Social Democrat, evolutia din ultimii ani, a dus si acest partid intr-o zona de incertitudine inclusiv indentitara, pentru ca lucrurile…

- Alexandru Rafila s-a inscris in PSD și va candida la alegerile parlamentare din partea Partidului Social Democrat. Anunțul a fost facut intr-o conferința comuna de presa, la care a participat și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

- Premierul Ludovic Orban are o ședința la guvern, la ora 16.00, cu ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul de Interne, Marcel Vela și cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.

- Cea mai buna soluție pentru aplicarea celor trei scenarii privind revenirea la școala a copiilor ar fi fost adaptarea lor la nevoile fiecarei unitați de invațamant, conform președintelui Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila. Acesta a afirmat, sambata, la Digi24, ca, inainte ca școlile…

- O informație aruncata in piața inițial pe surse a zguduit puternic scena politica. Profesorul Alexandru Rafila candideaza la Primaria Capitalei din partea Pro Romania. Acesta s-a remarcat in perioada crizei COVID-19 ca o voce puternica, un comunicator foarte bun, care a reușit sa creasca mult in imagine…