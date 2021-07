Aquatim spală rețelele în Șemlacu Mare, Șemlacu Mic și Uivar Luni, 5 iulie, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, intre orele 9-15 se va intrerupe furnizarea apei in Șemlacu Mare, iar intre orele 12-15, in Șemlacu Mic. De asemenea, intre orele 9-16 presiunea apei va fi scazuta in Uivar. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește ... The post Aquatim spala rețelele in Șemlacu Mare, Șemlacu Mic și Uivar appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

