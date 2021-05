Stiri pe aceeasi tema

- RAJA intrerupe furnizarea apei potabile catre consumatorii din localitatea Corbu.RAJA SA Constanta executa miercuri 28 aprilie 2021, operatiuni periodice de intretinere a rezervorului de inmagazinare apa potabila de la nivelul Statiei de Pompare Corbu, din judetul Constanta. Pentru realizarea lucrarilor,…

- Luni, 26 aprilie, intre orele 8 și 13, in localitatea Hitiaș se va sista livrarea apei datorita lucrarilor de spalare a aducțiunii. Marți, 27 aprilie, intre orele 8 – 13, in localitatea Racovița se va sista livrarea apei, tot pentru lucrari de spalare a aducțiunii. La reluarea alimentarii cu apa in…

- Miercuri, 21 aprilie, intre orele 8-16, in localitatea Faget se vor efectua lucrari de spalare și dezinfectare a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta pe strazile Gheorghe Doja, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Garda, George Coșbuc și Cloșca. In zilele…

- Luni, 12 aprilie, intre orele 8 și 16, in localitatea Belinț se vor executa lucrari de spalare și dezinfectare a rezervorului și rețelei de apa. Pe durata lucrarilor, alimentarea cu apa va fi intrerupta. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- Pentru realizarea unor lucrari operatiuni periodice de intretinere , se va intrerupe furnizarea apei potabile catre toti consumatorii din localitatile mai sus mentionate, in intervalul orar 9.00 13.00. RAJA SA Constanta va executa luni, 12 aprilie 2021, operatiuni periodice de intretinere a rezervoarelor…

- Miercuri, 7 aprilie, intre orele 9 și 14, in localitatea Silagiu se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei. De asemenea, in intervalul 7 – 9 aprilie 2021, intre orele 9 – 14, se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei in localitatea Buziaș. Pe durata lucrarilor, presiunea apei…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 234 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.204 teste efectuate (din care 428 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 125, Lugoj – 3, Deta – 2, Jimbolia – 4, Recaș…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 239 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.546 teste efectuate (din care 233 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 132, Lugoj – 5, Buziaș – 5, Jimbolia – 3, Sannicolau…