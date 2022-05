Aquatim anunţă programul de intervenţii pentru zilele de 12 şi 13 mai In perioada 12–13 mai, sunt programate diverse lucrari la rețelele de alimentare cu apa din Timișoara și din județ. Astfel, joi, 12 mai, intre orele 8:30 – 13, in localitatea Ficatar, presiunea apei va fi scazuta pentru spalarea rețelei de distribuție; intre orele 9 – 14, pe strazile Andrei Șaguna, Bisericii și Maraști din localitatea ... The post Aquatim anunta programul de interventii pentru zilele de 12 si 13 mai appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

