- Ilkay Gundogan, jucatorul echipei FC Barcelona, s-a accidentat la cap, sambata, dupa ce s-a lovit cu o greutate in timpul unui antrenament la sala de forta, informeaza Mundo Deportivo.Dupa ce a sangerat puternic, lui i-au fost aplicate doua puncte de sutura la spital. In ciuda accidentarii,…

- Angelina Jolie a fost surprinsa, alaturi de copiii ei Zahara, in varsta de 18 ani, și Knox Jolie-Pitt, in varsta de 15 ani, marți la noul sau magazin, Atelier Jolie. Ca de fiecare data, vedeta surprinde prin look-ul sau. Din imaginile surprinse de paparazzii se poate observa ca Angelina Jolie este stilata…

- Aitana o femeie de 25 de ani cu parul roz din Barcelona primește saptamanal mesaje private de la celebritați care o invita in oraș. Dar acest influencer nu este real, ci a fost creat de designerii sai cu ajutorul inteligenței artificiale, scrie Euronews.com. Aitana, primul model spaniol creat prin inteligența…

- Catrinel Menghia este insarcinata pentru a doua oara, iar marele anunț a fost facut pe contul ei personal de Instagram. Vedeta mai are o fetița pe care a nascut-o in 2019, iar acum are varsta de patru ani. Iata ce mesaj a transmis vedeta!

- Sticle de coniac reprezentand țaranca romana, rame in forma de inima pentru fotografii, bibelouri și bricege in forma de pește, fructiere pe care e desenata o rata salbatica, carpete "Rapirea din Serai", tricouri cu Ion Dolanescu sau grupul Abba, fructe de plastic pentru eternitate, oglinzi mari cu…

- Oana Roman a inceput o colaborare cu școala privata la care invața fiica ei și le preda elevilor lecții de bune maniere. Fiica lui Petre Roman este incantata sa-i invețe pe cei mici.Oana Roman este bucuroasa ca are o noua ocupație și ca ii va invața pe elevii de la școala privata in care invața și fiica…