- Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, numele de Constantin sau derivate ale acestuia poarta 651.262 de barbati, iar cel de Elena sau derivate ale acestuia 1.134.390 femei. Cel mai intalnit nume barbatesc este Constantin, 448.349, urmat de Costel - 76.897…

- Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste vineri pe Sfantul Imparat Constantin cel Mare si pe mama sa, Elena, doi dintre cei mai iubiti sfinti de catre romani. Peste 1,75 milioane de romani isi serbeaza onomastica, aproximativ 1,1 milioane dintre acestia fiind barbati. CITEȘTE ȘI: In Piata Ceair, daca…

- Maine, pe data de 21 mai, are loc pomenirea Sfinților Constantin și Elena, cunoscuți pentru acțiunile lor, care au dus la interzicerea jertfelor sangeroase. Sarbatoarea este una importanta pentru romani. Datorita Sfinților Constantin și Elena, ziua de duminica a devenit zi de odihna in Imperiul Roman.…

- "Se va rezolva problema aceasta anul acesta. Am înțeles nevoia pentru ca pe de o parte este Oficiul Național de Spalare a banilor care cere informații de la sistemul bancar și le impune aceste reguli, pe de alta parte (n.a bancherii) nu au cum sa ia aceste informații și sunt prinși la mijloc.",…

- Peste un milion de romani isi serbeaza onomastica vineri, de sarbatoarea Sfantului Gheorghe, scrie Agerpres . Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI, peste 710.000 de barbati si aproape 380.000 de femei poarta numele Gheorghe sau derivate ale acestuia.…

- Astazi, 23 aprilie, in calendarul ortodox este pomenit Sfantul Gheorghe. Aproape un milion de romani poarta acest nume cu o inalta semnificație creștina. Sfantul Gheorghe a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305), mai intai in Capadocia si apoi in Palestina. Aici s-a mutat impreuna cu mama…

- Daca pana la inceputul acestui an, termenul mediu de eliberare a carților de identitate era de 7 zile, acum acesta a ajuns la peste 30 de zile. Intarzierea este cauzata de sincopele aparute in producerea carților de identitate de catre structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.…