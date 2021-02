Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 150 de persoane ar fi murit dupa ce bucați desprinse dintr-un ghetar din Himalaya s-au prabusit duminica dimineața intr-un lac de acumulare din nordul Indiei, iar viitura formata a cauzat inundații masive, a avariat o centrala electrica și a dus la evacuarea satelor din aval.

- Autoritatile din India se tem ca pana la 150 de persoane ar fi murit dupa ce un ghetar din Himalaya s-a fragmentat si s-a prabusit intr-un lac de acumulare duminica dimineata, iar viitura formata in urma acestui incident a determinat evacuarea satelor din aval, informeaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica, din cauza prabusirii partiale a unei cladiri în centrul Lisabonei, în urma unei explozii, a anuntat Serviciul de pompieri portughez, transmite Reuters, citata de Agerpres. O purtatoare de cuvânt a Serviciului de pompieri a declarat ca…

- Israelul a stabilit, sambata, relatii diplomatice cu Bhutan, natiunea majoritar budista vecina cu India, continuandu-si extinderea legaturilor diplomatice la nivel international, transmite Reuters potrivit news.ro. Acordul cu tara din Himalaya nu pare sa aiba legatura cu acordurile intermediate…

- Autoritațile din India analizeaza posibilitatea ca organoclorurile utilizate in pesticide sau pentru controlul țanțarilor sa se afle la originea bolii misterioase din India care a cauzat moartea unei persoane și spitalizarea altor 400 de persoane in statul Andhra Pradesh, in ultimele zile, a spus i…

- Un elicopter implicat într-o misiune de salvare, aparținând unei companii private franceze, s-a prabușit în Alpi. Pilotul a supraviețuit, în timp ce ceilalți cinci pasageri aflați la bord și-au pierdut viața, relateaza BBC News. Aeronava era într-o misiune de salvare…

- Avioanele Boeing 737 MAX pot zbura din nou in SUA, la doi ani dupa ce doua aeronave s-au prabușit și au provocat 346 de morti Autoritatea Federala pentru Aviatie din SUA (FAA) a emis miercuri o autorizatie pentru ca avioanele Boeing 737 MAX sa poata zbura din nou, la aproape doi ani de la imobilizarea…

- Opt din cele 19 spitale aflate in subordinea Primariei București au autorizatie de siguranta la incendiu sau nu necesita, iar jumatate dintre unitațile medicale nu au bani pentru a face lucrarile necesare. Anunțul a fost facut, luni, pe Facebook de Nicușor Dan , primarul general al Capitalei, care a…