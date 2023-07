Stiri pe aceeasi tema

- Israelienii nu renunța la protestele fața de reforma in justiție propusa de guvernul Netanyahu. Zeci de mii de oameni au ieșit in strada la Tel Aviv și in alte orașe mari. Un lanț uman a blocat intrarea in cartierul general al Armatei.

- "In Senat se voteaza legea pensiilor de serviciu, in timp ce eu sunt aici (la Ministerul Justiției n.r.) - asta este, cred eu, un mesaj important pe care il dau sistemului judiciar ca imi doresc sa menținem punțile de comunicare, ca imi doresc un dialog consolidat și ca imi

- Mii de israelieni au iesit sambata seara pe strazile din Tel Aviv si alte orase israeliene, pentru a 24-a saptamana consecutiv, pentru a protesta fata de controversatul proiect de reforma a sistemului judiciar dorita de guvernul lui Benjamin Netanyahu, noteaza AFP, citat de Agerpres.Aceste noi manifestatii…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au anunțat rezultatele centralizarii referitoare la greva invațatorilor și profesorilor din Romania. Conform dispozițiilor Legii 367/2022 privind dialogul social, s-a constatat ca un numar impresionant…

- Peste 8.000 de membri de sindicat din 12.500 de salariați și acopera toate unitațile din Poliția Penitenciara din țara participa miercuri la un protest prin refuz de munca suplimentara incepand cu ora 06.30.

- Vineri, la București, federațiile sindicale din Educație au organizat un nou protest, ca raspuns la refuzul guvernului de a le promite creșteri salariale. Ultimele discuții fusesera purtate joi. In aceste condiții, greva generala continua.

- Un ofițer al armatei israeliene a fost sancționat duminica pentru ca a participat la un protest politic in timp ce purta uniforma, potrivit Reuters.Presa locala l-a identificat pe ofițer ca fiind un maior. Reprezentanții armatei au confirmat gradul acestuia și au spus ca barbatul a participat la…

- La 1 ianuarie 2007 in Romania a intrat in vigoare o lege care suspenda serviciul militar obligatoriu. Il suspenda, nu il anula pe vecie, iar o nedorita pornire la lupta putea fi ordonata in orice moment daca țara și alianța o cerea. Atunci cand s-a dat acea lege era bine și pace, Vladimir Putin mai…