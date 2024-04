Aproape o mie de botoșăneni angajați prin intermediul AJOFM, în primele trei luni ale anului 2024 Aproape o mie de botoșaneni angajați prin intermediul AJOFM, in primele trei luni ale anului 2024 In primele trei luni ale anului 2024, au fost integrate pe piața muncii datorita masurilor de stimulare a ocuparii forței de munca implementate de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Botoșani un numar total de 952 persoane. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de 31 martie 2024, 478 au peste 45 de ani, […] Citește Aproape o mie de botoșaneni angajați prin intermediul AJOFM, in primele trei luni ale anului 2024 in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

