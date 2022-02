Aproape jumătate dintre tinerii din România vor să-și demareze o afacere la munte Aproape 45% dintre tinerii romani sunt interesați sa-și deschida o afacere la munte, precum o pensiune, un restaurant sau predarea de lecții de schi. In același timp, tinerii spanioli spera sa devina fermieri sau pastori. In ceea ce privește Romania, din sondaj rezulta ca se inregistreaza o rata ridicata a tinerilor interesați sa inființeze o afacere la munte (44,7%), iar Spania prezinta o atracție deosebita pentru așa-numitele locuri de munca tradiționale montane (37%), precum fermieri, pastori, instructori de schi, potrivit datelor puse la dispoziție de Asociația Europeana a Zonelor Montane,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va trebui optimizat, insa Romania nu trebuie vaduvita de banii din PNRR dar nici de reformele pe care le prevede Planul pentru ca suntem in decalaj major fata de economia europeana, considera ministrul Finantelor, Adrian Caciu. El a precizat ca vor…

- Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreno, Marcel Granollers si Alejandro Davidovich vor reprezenta echipa Spaniei in meciul de Cupa Davis cu Romania, din barajul pentru calificarea la turneul final al competitiei, ce se va disputa la Marbella, in perioada 4-5 martie, a anuntat, joi, capitanul…

- Zilele acestea, Euromontana – Asociația Europeana a Zonelor Montane – a comunicat rezultatele sondajului de opinie desfașurat in randul tinerilor care locuiesc in zona de munte din Europa, inclusiv Romania pe parcursul anului 2021. In calitate de membru in cadrul Asociației Euromontana, Consiliul Județean…

- Zilele acestea, Euromontana – Asociația Europeana a Zonelor Montane – a comunicat rezultatele sondajului de opinie desfașurat in randul tinerilor care locuiesc in zona de munte din Europa, inclusiv Romania pe parcursul anului 2021. In calitate de membru in cadrul Asociației Euromontana, Consiliul Județean…

- „Doresc sa subliniez rolul major al tinerilor in eforturile de construire si mentinere a pacii, ca un drept si un imperativ democratic menite sa faca societatile noastre mai incluzive. Romania apreciaza rezilienta tinerilor in infruntarea conflictelor si a violentei. Tinerii lupta pentru pace si ar…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj video in cadrul celei de-a patra ediții a Forumului Mondial al Tineretului. Șeful statului a amintit rolul tinerelor generațiii in dezvoltarea soecietații viitoare. In cadrul evenimentului, președintele Romaniei a declarat ca tinerii au un rol major…

- Echipa naționala de tenis masculin a Romaniei va infrunta echipa Spaniei in Calificarile Cupei Davis 2022. Romania nu a avut noroc la tragerea la sorți de astazi. „Tricolorii”, care au trecut de Peru fara drept de apel in semifinalele World Group I, scor 4-0, vor infrunta echipa Spaniei, cap de serie…