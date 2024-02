Stiri pe aceeasi tema

- Comasarea alegerilor europarlamentare cu locale ar fi o soluție buna, crede președintele Klaus Iohannis, fiind de parere ca patru randuri de alegeri sunt greu de gestionat in jumatate de an.„Eu știu ca exista o discuție in coaliția de guvernare pentru a gasi soluția. Discuția este legitima fiindca…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, vineri seara, la emisiunea „LIVE cu Rotaru și Kiss” de la Digi24, ca „ar fi ciudata” comasarea alegerilor locale cu cele prezidențiale anul acesta, precum este propunerea inaintata de PNL. Ministrul spune ca cel mai greu și cel mai important scrutin…

- Daniel Fenechiu a declarat la RFI ca PNL vrea comasarea alegerilor din 2024 pentru ca este in interesul bugetului si este in interesul copiilor care merg la scoala, carora daca facem o singura comasare, le salvam 10-12 zile de scoala."Anul 2024 este un an in care sunt prevazute patru randuri de alegeri,…

- Sondaj: Peste jumatate dintre romani vor plati cash de SarbatoriCele mai multe plati de Sarbatori, peste 56%, vor fi facute cash, releva rezultatele unui sondaj CEC Bank, in timp ce 26% dintre respondenti au afirmat ca vor folosi un card de debit, iar 11% un card de credit, potrivit Mediafax.…

- Cel mai mare impact asupra cheltuielilor de Craciun l-a avut, pentru circa 50% dintre romani, creșterea prețurilor la alimente. In același timp, peste 40% dintre romani strang bani din timp pentru cheltuielile de Sarbatori iar pentru cei mai mulți, cheltuielile pentru cadouri nu depașesc 500 de lei,…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Toni Grebla, a declarat ca teoretic anumite tipuri de alegeri pot fi comasate, nefiind neconstitutional acest lucru, de exemplu cele parlamentare cu cele prezidentiale. „Curtea Constitutionala s-a pronuntat ca ele pot fi desfasurate in acelasi timp”,…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- Sondaj CEC Bank Peste 40% dintre romani spun ca vor cheltui de sarbatorile de iarna mai puțin decat au cheltuit anul trecut, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. La intrebarea – Fața de anul trecut, anul acesta crezi ca vei cheltui mai mult sau…