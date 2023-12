Aproape jumatate din populatia lumii – cam 49%, potrivit calculelor AFP – va fi chemata la urne in 2024. In jur de 30 de tari – inclusiv Romania – isi vor alege presedintele. Asta in timp ce scrutine parlamentare sunt programate in aproximativ 20 de țari. Aceste alegeri vor avea loc intr-un context international tulbure, cu conflictul ruso-ucrainean intrand in cel de-al treilea an de ostilitati si cu razboiul dintre Hamas si Israel in plina desfasurare. Potrivit observatorilor, aceste scrutine vor fi, de asemenea, supuse riscului de dezinformare si de manipulare cu ajutorul inteligentei artificiale…