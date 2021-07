Aproape jumătate de milion de români au fost despăgubiți pentru întreruperile de energie electrică 450.000 de clienti au primit anul trecut compensatii de la distribuitorii de energie electrica, in suma totala de aproximativ 20,5 milioane de lei, pentru problemele pe care le-au intampinat cu reteaua. Suma despagubirilor este de patru ori mai mare fața de 2019, scrie economica.net. Consumatorii casnici primesc automat despagubiri de 30 de lei daca raman […] The post Aproape jumatate de milion de romani au fost despagubiți pentru intreruperile de energie electrica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Energiei, Virgil Popescu a afirmat, intr-un interviu televizat, ca romanii care au trecut in piata concurentiala sunt foarte puțini, iar cei care nu iși vor alege un furnizor de energie din piata concurentiala vor pierde discountul care se acorda pana la data de 30 iunie.

