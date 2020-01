Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care era internat intr-un spital din Barcelona a decedat miercuri, in urma ranilor suferite in urma exploziei. In aceeasi zi a fost descoperit trupul neinsuflețit al unui angajat care initial fusese dat disparut. Incendiul a fost stins, iar cei mai mulți dintre raniți au suferit arsuri.…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți de explozia ce a avut loc marți seara in Spania. Insa, decesul unei victime a survenit deși aceasta se afla la o distanța de 3 kilometri fața de uzina chimica. Autoritațile au declanșat o alerta chimica in Catalonia. O bucata mare din metal a fost […] Articolul…

- O explozie urmata de un incendiu intr-o uzina chimica, in provincia spaniola Tarragona, in nord-estul Spaniei, s-a soldat cu un mort, opt raniti, si o persoana data disparuta, au anuntat autoritatile regionale din Catalonia.

- O persoana a murit si mai multe au fost ranite intr-o explozie produsa marti seara la o uzina chimica din La Canonja, provincia Tarragona, din nord-estul Spaniei, provocand un incendiu imens.

- O persoana a murit si mai multe au fost ranite intr-o explozie produsa marti seara la o uzina chimica din La Canonja, provincia Tarragona, din nord-estul Spaniei, provocand un incendiu imens, transmite EFE potrivit Agerpres Deflagratia a putut fi vazuta de locuitorii oraselor din apropiere si chiar…

- O explozie puternica a avut loc marti seara la o uzina chimica situata in apropierea oraselului spaniol Tarragona., Deflagratia a produs un incendiu de amploare, informeaza cotidianul El Mundo, potrivit caruia cel puțin o persoana a murit și șase sunt ranite.

- O explozie puternica a avut loc marti seara la o uzina chimica situata in apropierea oraselului spaniol Tarragona, deflagratia generand un incendiu de amploare, informeaza cotidianul El Mundo, citat de digi24.ro.

- O explozie puternica a avut loc marti seara la o uzina chimica situata in apropierea oraselului spaniol Tarragona, deflagratia generand un incendiu de amploare, informeaza cotidianul El Mundo.Deflagratia s-a produs in complexul industrial La Canonja din Tarragona, in incinta companiei chimice…