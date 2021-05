Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Parlementului iranian Ali Larijani, conservator moderat si partizan al acordului nuclear incheiat cu comunitatea internationala, si-a anuntat, sambata, candidatura la alegerile prezidentiale din 18 iunie. Larjani, in varsta de 64 de ani, a asteptat ultima zi a depunerii…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a spus, miercuri seara, la B1 TV, ca PNL nu va ceda Ministerul de Interne la USR pentur a pune capat scandalului din coaliția de guvernare generat de demiterea lui Vlad Voiculescu. Asta dupa ce in spațiul public s-a vehiculat informația ca Dan Barna și compania…

- Jandarmul care i-a dat in judecata pe șefii IJJ Suceava și i-a reclamat la Parchetul Militar, susținand ca ar fi victima unor abuzuri, s-a apucat sa dea „pe tobogan” tot ce știe și tot ce a auzit prin unitate, declarand ca unii jandarmi cu probleme la cap ar da șpagi pentru a obține viza de „apt medical”.

- Președintele rus Vladimir Putin ar fi coordonat un efort al Rusiei de manipulare a alegerilor prezidențiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump, arata un raport al serviciilor secrete americane dat publicitatii marti despre care surse citate de Reuters apreciaza ca este posibil sa duca la impunerea…

- "Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2021 s-a incheiat cu un deficit de 3,69 miliarde lei (0,33% din PIB). Sume in valoare de 2,29 miliarde lei (0,2% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin rambursari de TVA, investitii si cheltuieli exceptionale alocate pentru combaterea…

- Douazeci de persoane, intre care si copii, au fost evacuate, marti seara, dintr-un bloc din municipiul Galati, dupa ce intr-unul din apartamente a izbucnit un incendiu, iar imobilul a fost inundat de fum. Potrivit ISU Galati, incendiul a fost semnalat, marti seara, intr-un apartament dintr-un…

- Fostul negociator pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a anuntat marti ca infiinteaza o factiune politica sub numele de ”Patriot si european”, alimentand zvonurile ca analizeaza o posibila candidatura in alegerile prezidentiale franceze de anul viitor, transmite Reuters.

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat, marti, pentru 2 martie, pronuntarea in dosarul in care Elena Udrea este acuzata de instigare la luare de mita si spalare a banilor privind finantarea campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009. La ultimul termen de judecata, un procuror…