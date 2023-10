Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Locala din Alicante i-a arestat duminica in stația de autobuz din oraș pe cei trei șoferi ai unui autocar care circula pe ruta Roquetas de Mar (Almeria)-Romania. In interiorul vehiculului au fost gasite doua genți de voiaj cu 56,2 kg de hașiș și marijuana, scrie La Vanguardia.Intervenția cainelui…

- Un student palestinian, bursier al statului roman, a fost declarat indezirabil pe o perioada de 10 ani și propus pentru expulzare, fiind adeptul organizației teroriste Hamas. Este vorba despre M.M. Abumuaileq, care a studiat Limba Romana in 2021, la universitatea din Alba Iulia, iar apoi a devenit student…

- The Republic of Moldova will uphold its gas supply contract with Russia‘s Gazprom in order to ward off crises over power prices in the country and hardship in its breakaway Transdniestria region, Energy Minister Victor Parlicov said on Thursday, according to Reuters The Republic of Moldova, wedged between…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri in…

- ”Stegarul dac”, nelipsit la toate protestele din Romania s-a urcat pe sediul Ministerului Sanatații și incearca sa ajunga, probabil in biroul lui Alexandru Rafila. Stegarul dac sare de la un balcon la altul și privește in interiorul ministerului prin ferestrele care sunt deschise. Protestatarii AUR…

- O strada din satul Spataru, din comuna Costești, județul Buzau este unica in Romania. Deși nu este asfaltata, sunt montate limitatoare de viteza, potrivit LiberinBuzau. Viceprimarul comunei susține ca nu primaria le-a montat. Oamenii vorbesc ca in zona locuiesc mai multe VIP-uri ale județului care au…

- Chiar daca rușii au ajuns sa bombardeze la cațiva kilometri de granița Romaniei, Ministerul Apararii Naționale susține ca atacurile nu reprezinta, la acest moment, posibilitatea unor amenințari militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale Romaniei. Ministerul Apararii…