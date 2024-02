IPJ Ialomita:Razie in orasul Țandarei

Nr. 12121 din 23 Februarie 2024 RAZIE IN ORASUL TANDAREI La data 22 februarie a.c., politistii au organizat in orasul Tandarei o actiune preventiv reactiva, cu efective marite, avand ca scop prevenirea si combaterea unor situatii de risc si mentinerea si asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica. In acest sens,… [citeste mai departe]