- Un numar de 57.615 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 1 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. Numarul este in scadere fața de ziua anterioara, cand s-au vaccinat 58.261 de persoane. In total, de…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva COVID 2.015.307 de persoane, potrivit datelor transmise miercuri de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 147 de reacții adverse. 58.261 de persoane au fost…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva COVID 1.990.392 de persoane, potrivit datelor transmise marți de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 200 de reacții adverse.64.418 de persoane au fost vaccinate…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva coronavirusului 1.963.148 de persoane, potrivit datelor transmise luni de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 137 de reacții adverse. 52.458 persoane au fost…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva coronavirusului aproape 2 milioane de persoane, potrivit datelor transmise duminica de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 92 de reacții adverse. 54.713 persoane…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar total de 3.368 vaccinuri, dintre care 2.742 de Pfizer, 270 – Moderna si 457 – AstraZeneca. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare s-a administrat un numar de 79 vaccinuri; in cadrul etapei a II a – 2.192 vaccinuri, iar in …

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.424 de vaccinuri (290 Moderna, 470 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 119 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare, s-au administrat 2.229 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- Peste 32.140 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 22.934 au fost imunizate cu Pfizer și 9.215 cu AstraZeneca, a anunțat Comitetul National pentru Coordonarea Vaccinarii anti-COVID. In total, de la debutul campaniei de vaccinare, 946.781 de persoane au…