- Aproape 10.000 de persoane din municipiul Sfantu Gheorghe au solicitat autoritatilor locale eliberarea cardului Sepsi, pe baza caruia pot beneficia de reduceri la bazele sportive si de agrement aflate in subordinea Consiliului local. Potrivit reprezentantilor Primariei, posesorii acestor carduri pot…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, si FC U Craiova s-au calificat, marti seara, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce au castigat meciurile din ultima etapa a Grupei A. Sepsi OK a surclasat-o pe FC Voluntari cu 4-0, prin golurile marcate de Mihai Balasa (14),…

- Cele mai bune proiecte de arhitectura realizate in ultimii doi ani in judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu si Valcea, premiate in cadrul Bienalei [arhitectura.6], vor fi prezentate in perioada 4-11 noiembrie la Sfantu Gheorghe. Potrivit organizatorilor bienalei, in prima etapa a concursului…

- Biblioteca Județeana „Bod Peter” din Sfantu Gheorghe a lansat programul „Firul de aur”, prin intermediul caruia iși propune sa ii provoace la lectura pe elevii din ciclul primar, din Sfantu Gheorghe, contand, totodata, pe sprijinul parinților acestora, al cadrelor didactice și al școlilor in care cei…

- In aceasta perioada, la Complexul pentru persoane varstnice „Zathureczky Berta” din Sfantu Gheorghe se desfașoara diverse proiecte și parteneriate, realizate in folosul beneficiarilor sai. Promovarea mișcarii, alimentației sanatoase, dar și un curs gratuit pe tema folosirii telefoanelor mobile, sunt…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), are loc astazi, 13 octombrie, de la ora 18.00, un concert extraordinar de chitara clasica cu titlul Foc și Joc, sustinut de Duo Kitharsis: Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan. Programul din aceasta…