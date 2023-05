Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare și așteptat eveniment dedicat florilor din județul Mureș, "Sarbatoarea Florilor" va avea loc, in acest sfarșit de saptamana in satul Curteni, comuna Santana de Mureș, pe terenul de sport. Avand in vedere publicul extrem de numeros de la ediția precedenta, organizatorii au decis organizarea…

- Continue reading Expoziție cu vanzare direct de la producatori de fructe, legume, plante ornamentale și aromatice, pomi fructiferi, vin și accesorii pentru horticultura, la a doua ediție a Zilelor Horticulturii Clujene at Info real.

- Conducerea Asociatiei Visit Mures a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, lansarea in premiera, din vara acestui an, a Turului Castelelor pe bicicleta, pe un traseu de 67 de kilometri, precum si punerea in functiune a noului dispozitiv de realitate virtuala, prin care pot fi vizitate cele mai frumoase…

- La Tg.Mureș va avea loc, maine, in prezența ministrului Sanatații, semnarea contractelor de finanțare pentru infrastructura spitaliceasca noua, din cadrul PNRR. Este vorba despre obiectivele de investiții din județele Mureș, Bistrița-Nasaud, Cluj și Alba. Reamintim ca, la Tg.Mureș, beneficiaza de finanțare…

- Conducerea Primariei Comunei Solovastru anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare spațiu public in zona rezidențiala Mociar și strazi in comuna Solovastru, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Solovastru, satele Solovastru…

- Precipitațiile care s-au transformat in zapada in zonele inalte ale județelor Mureș și Harghita au scos drumarii pe teren, care au intervenit cu utilaje și materiale antiderapante. Chiar și așa s-au inregistrat cateva incidente minore dupa ce mai multe autovehicule au derapat și au parasit partea carosabila,…

- Aages SA Sangeorgiu de Mureș, societate listata la Bursa de Valori București, a incheiat exercițiul financiar 2022 cu un profit net de 6.798.579 de lei, in creștere cu 48,45% comparativ cu anul anterior, cand profitul net s-a cifrat la suma de 4.579.610 de lei. Potrivit Raportului financiar preliminar…

- Conducerea societații Seleus Construct SRL anunța publicul interesat asupra luarii deciziei de actualizare a deciziei de Etapei de incadrare nr. 3139 din 17 iunie 2015 pentru proiectul "Construirea unei baze de agrement in comuna Daneș, județul Mureș", pe un amplasament din localitatea Seleuș, Ferma…