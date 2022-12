Sala „Leonard Doroftei” a fost, in weekend, neincapatoare pentru tinerii sportivi care au participat la cea de-a IV-a editie a Cupei „Micul Judoka”, o competitie pe care CSM Ploiesti a organizat-o cu sprijinul Primariei Ploiesti. Au fost, in total, 392 de tineri judoka din Republica Moldova, Ucraina si de la 25 de cluburi din Romania care s-au intrecut la trei categorii de varsta pentru medaliile puse in joc. Sportivii de la CSM-CFR-CSS Ploiesti au obtinut 17 medalii – 4 locuri I, 3 locuri II si 10 locuri III – 7 locuri V si 7 locuri VII, dupa cum urmeaza: • Categoria „U15” – locul I – Ioana Petraru…