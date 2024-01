Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul morții bebelușului a venit joi dimineața. Starea micuțului era grava inca de miercuri, cand a fost transportat de urgența la UPU Pediatrie al Spitatlului Sfantul Spiridon din Iași. „Copilul in varsta de 4 luni a suferit o politrauma prin cadere de la inalțime. Starea lui generala este extrem…

- Primarul din Targu Mures, Soos Zoltan, a aratat, miercuri, ca potrivit Registrului de stare civila, in anul 2023, in oras s-au nascut 1730 baieti si 1548 fete, cele mai populare prenume fiind Maria, Anna, Eva, Stefan, David si Bence. Cele mai multe acte de nastere au fost inregistrate in lunile ianuarie…

- Maria, Anna, Eva la fete și Ștefan, David, Bence la baieți sunt cele mai alese nume pentru bebelușii nascuți in 2023 in Targu Mureș!1730 baieți și 1548 fete au fost inregistrați in anul 2023 la Serviciul de stare civila din Targu Mureș. Cele mai multe acte de naștere au fost inregistrate in lunile ianuarie…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a declarat astazi, ca in cursul anului trecut in municipiu s-au nascut 3.649 de copii. „Deschidem lista informarilor din anul 2024 cu vești optimiste. In anul ce tocmai a trecut, 3649 de copii s-au nascut in municipiul Suceava, respectiv 1763 fete și 1886 baieți.…

- 13 copii au venit pe lume la Maternitatea din Buzau, in primele doua zile de Craciun. Primul nascut in ziua Nașterii Domnului este un baiețel. ,,In ziua de Craciun, la Maternitatea Buzau au avut loc 7 nașteri. Este vorba despre 4 fete și 3 baieți. S-au inregistrat 6 nașteri spontane și o cezariana.…

- Craciunul inseamna familie, iar Moș Craciun a adus pentru zeci de familii cel mai special dar. Mai mulți bebeluși s-au nascut chiar astazi, in zi de sarbatoare. Așadar, inca un motiv de bucurie și de sarbatoare. In toata țara s-au nascut zeci de micuți la maternitațile din marile orașe.

- Peste 200 de copii s-au nascut prematur, in acest an, in Spitalul Judetean de Urgenta ‘Sfantul Ioan cel Nou’ de la Suceava, potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, cu prilejul Zilei mondiale a prematuritatii. Potrivit sursei citate, in 2023 au fost inregistrate 213 nasteri premature cu copii…

- Cristian Daminuța, fotbalistul care se poate lauda cu o performanța rara, aceea de a fi trecut pe la doua dintre cele mai mari echipe din lume, Inter si AC Milan, și-a agațat ghetele in cui, la doar 33 de ani.