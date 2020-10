Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 13 oct – Sputnik. Inca 100 de instituții de invațamant general au aplicat modelul unu de invațare. Adica prezența copiilor in instituțiile de invațamant. Informația a fost prezentata de ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, in cadrul unui briefing de presa. Ministrul…

- Numarul elevilor testați pozitiv cu COVID-19 este de 247, iar 8672 de elevi au fost plasați in regim de autoizolare. 265 de cadre didactice au fost confirmate pozitiv cu noul tip de coronavirus. In autoizolare se afla 457 de cadre didactice, arata datele oferite de la Ministerul Educației, Culturii…

- Numarul elevilor testati pozitiv cu COVID-19 este de 247, iar 8.672 de elevi au fost plasati in regim de autoizolare. 265 de cadre didactice au fost confirmate pozitiv cu noul tip de coronavirus. In autoizolare se afla 457 de cadre didactice, arata datele oferite de la Ministerul Educatiei, Culturii…

- Circa 190 de elevi au fost diagnosticați cu Covid-19, dupa inceperea anului de studii, iar alți peste 5.600 se afla in autoizolare la domiciliu. Totodata, peste 200 de cadre didactice au fost testate pozitiv de la 1 septembrie, iar alte aproape 300 sunt in autoizolare. Informațiile au fost prezentate…

- Analiza situatiei in educatie, la doua saptamani de la inceputul anului de studii, arata ca, pana acum, scoala nu a fost o sursa de risc mai mare decat au fost activitatile celor neimplicati in procesul educational. Declaratia apartine ministrul Educatiei, Culturii si Cercetarii, Igor Sarov, transmite…

- Zece școli și doua gradinițe din țara se afla in carantina din cauza coronavirusului. Despre aceasta a anunțat ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, in cadrul unei conferințe unde a prezentat situația in educație la doua saptamani de la inceputul

- Inceperea școlii nu a dus la majorarea numarului de infectari cu noul coronavirus. este decșarația ministrului Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, potrivit caruia numarul școlilor deschise este același ca și la 1 septembrie. „Un proces tradițional de invațare, adica prezența 100% in clase,…

- CHIȘINAU, 1 sept - Sputnik. Din cele 1252 de instituții de invațamant din țara, in care se desfașoara diverse cicluri de studii, 1233 și-au reluat activitatea in cadrul sediilor incepand de astazi, 1 septembrie. Alte 19 raman „fizic” inchise din diverse motive. 11 sunt in carantina, iar alte 8 raman…