In mai putin de doua saptamana unitatile de invatamant isi vor deschide portile pentru noul an scolar, care va incepe pe 5 septembrie 2022. Pana in acest moment se stie ca orele se vor desfasura fizic in cele 643 de unitati de invatamant de stat si particular ale judetului Iasi. Se preconizeaza ca vor fi peste 135.000 de prescolari, elevi si angajati. Fara autorizatii sanitare si de securitate la incendiu Si anul acesta 292 de cladiri utilizate ca spatii de invatamant (corpuri de scoala, camine, sali de sport, cantine) vor incepe noul an scolar fara autorizatie sanitara de functionare. Dintr-un…