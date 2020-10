Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis au fost diagnosticate cu COVID-19, alte 104 persoane 57 dintre acestea fiind din Timisoara. In aceeasi perioada trei persoane si-au pierdut viata din cauza coronavirusului. Cele 104 persoane infecate in Timis sunt din: Timișoara –57; Giroc – 6; Dumbravița – 5,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca in ultimele 24 de ore, in județ, au fost confirmate 110 cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.367 de teste efectuate. Doua dintre noile cazuri vin din randul personalului medical. Cele 110 persoane sunt din: Timișoara…

- De la inceputul pandemiei, in județul Timiș au fost confirmate 5.032 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 52 de cazuri, din 231 de teste efectuate. Cele 52 persoane sunt din: Timișoara – 29, Giroc – 1, Dumbravița – 6, Pișchia…

- Un deces și 142 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate joi, in Timiș. Persoanele nou infectate sunt: Timișoara – 79, cate șase in Giroc și Dumbravița... The post Explozie de imbolnaviri cu Covid: Timișoara – 79 de cazuri, Giroc și Dumbravița – cate 6, Lugoj – 5, Dudeștii Noi – 4, Giarmata – 3 appeared…

- Prefectura Timiș a anunțat ca in județ au fost confirmate, in ultimele 24 de ore 104 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, din 2.245 de teste efectuate. Rata de infectare la mia de locuitori este 0,69. Cele 104 de persoane sunt din: Timișoara – 47, Dumbravița – 7, Lugoj – 6, Giroc – 4, […] Articolul…

- Autoritațile au anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județul Timiș au fost confirmate 79 de noi cazuri de COVID-19, fiind efectuate 1,59 de teste și finalizate 60 de anchete epidemiologice. Dintre cele 79 de cazuri, 12 sunt din Lugoj, unde a aparut un focar nou, in cadrul unei firme private…

- Județul Timiș a ajuns la 3.706 de imbolnaviri cu noul coronavirus. Ieri, autoritațile au raportat 65 de cazuri noi (30 in Timișoara, patru in Dumbravița, cate trei la Dudeștii Vechi, respectiv Giroc, Sannicolau Mare și Recaș, ... The post Timișul a depașit 3.700 de imbolnaviri. Din ce localitați sunt…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 75 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.772 de teste efectuate. Dintre noile cazuri, șapte sunt cadre medicale. Cele 75 de persoane sunt din Timișoara – 34, Dumbravița –…