Stiri pe aceeasi tema

- 2023 a fost un an dificil pentru majoritatea agricultorilor din Romania. In judetul Bacau, de pilda, chiar daca nu s-au mai atins cotele de seceta prelungita din 2022, fenomenele extreme produse intr-un timp scurt, precum ploi torentiale, furtuni si seceta, au perturbat mersul lucrarilor de primavara…

- Economie Din luna ianuarie, fermierii pot depune proiecte pentru investiții in exploatații pomicole decembrie 13, 2023 14:57 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va lansa sesiunea de depunere a proiectelor pentru DR-15 – Investiții in exploatații pomicole, o intervenție esențiala…

- Guvernul a decis, in sedinta de vineri, prelungirea schemei de ajutor de stat destinata fermierilor pentru achizitia motorinei, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.In prezent, subventia este de 1,529 lei/litrul de motorina, dar va fi ajustata dupa anuntarea noilor praguri…

- Ministerul Agriculturii anunța demararea plaților compensatorii pentru fermierii care activeaza pe piața de cereale și semințe, in contextul crizei generate de importurile masive din Ucraina. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anuntat ca au inceput platile pentru fermierii din…

- Forumul economic Romania – R. Moldova, ajuns la cea de-a doua ediție, se va desfașura luni, 20 noiembrie, la Chișinau, fiind organizat de Asociația Investitorilor din Romania, Ambasada Romaniei și Biroul de promovare comercial-economica din cadrul Ambasadei Romaniei in R. Moldova. Evenimentul este…

- In luna noiembrie la Calarași va avea loc o noua campanie de impadurire pe o suprafața de aproximativ 8 hectare. Și anul trecut in comuna a avut loc o activitate similara realizata de Primaria Calarași impreuna cu Asociația „Plantam Fapte bune in Romania”. Primarul Ioan Racolța a declarat pentru TurdaNews…

- Pe campurile din Romania se iriga exact ca la inceputul verii. Disperați ca iși vor pierde culturile semanate in urma cu o luna, fermierii care au sisteme de irigații au deschis robinetul. Din cauza temperaturilor ridicate pentru sfarșitul lunii octombrie, culturile de grau, rapița și orz risca sa fie…

- Romania va primi cateva zeci de milioane de euro dupa ce partea de sud-est a fost afectata de o seceta severa la sfarșitul lunii iunie și inceputul lunii iulie 2022, ceea ce a dus la pagube estimate de autoritațile de la București la 1,31 miliarde de euro. Suma totala aprobata de Parlamentul European…