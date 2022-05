Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie a fost inclus in campania Vizite Interactive la Muzeu, demarata de Twinkl, cu scopul de a oferi copiilor experiențe captivante in muzeele din Romania. Reprezentanții Muzeului Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie invita copiii sa descopere cele mai…

- Muzeul Național al Bucovinei continua seria proiectelor muzeale adresate elevilor. Serviciul Cetatea de Scaun a Sucevei organizeaza in perioada 15 aprilie – 15 mai 2022, lecția de educație muzeala cu tema „Ștefan cel Mare – aparator al ortodoxiei. Activitațile din cadrul programului muzeal se adreseaza…

- Pina pe 3 iulie, Muzeul de Istorie din Suceava gazduiește o importanta expoziție dedicata implinirii a 565 de ani de la urcarea pe tron a voievodului Ștefan. Expoziția se intituleaza și este organizata de Muzeul Național al Bucovinei, Arhivele Naționale de la București, Suceava și Iași […] The post…

- Muzeul National al Bucovinei, Arhivele Nationale Bucuresti, Serviciul Judetean Iasi al Arhivelor Nationale, Serviciul Judetean Suceava al Arhivelor Nationale si Muzeul National de Istorie a Romaniei Bucuresti va invita sa admirati marturiile pastrate peste timp, a unor locuri, familii si lacase de cult,…

- In perioada 8 aprilie – 29 mai2022, in cadrul programului „Paștele in Bucovina”, Muzeul Național al Bucovinei, in colaborare cu Muzeul Municipiului București și Muzeul Județean Buzau, organizeaza expoziția Margareta Sterian. Simboluri și metamorfoze. Vernisajul va avea loc in data de 8 aprilie 2022,…

- Dupa lansarea unor programe dedicate adolescenților, Muzeul Național al Bucovinei, prin Serviciul Cetatea de Scaun, propune proiectul educațional Sa desenam patrimoniul!, care se va desfașura in perioada aprilie – septembrie 2022. Proiectul se adreseaza, in special, copiilor cu varste intre 6 – 12 ani,…

- Muzeul Național al Bucovinei marcheaza Unirea Basarabiei cu Romania din 27 martie 1918, prin deschiderea expoziției Populația Basarabiei (Secolul al XIX-lea – inceputul secolului XX). Vernisajul va fi vineri, 25 martie 2022, ora 13, la Muzeul de Istorie și expoziția poate fi vizitata in perioada 25…

- Muzeul Național al Bucovinei a lansat proiectul educațional „Sa descoperim istoria impreuna! Te provoc sa citim!”. Intr-un comunicat al instituției muzeale se arata: „Ne dorim ca tinerii care vin la Cetatea de Scaun a Sucevei, singuri sau impreuna cu familia, sa aiba parte de momente de relaxare imbinate…