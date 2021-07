Aproape 1.400 de alergători, înscriși la Brașov Marathon Aproape 1.400 de concurenți vor participa la cea de a noua ediție a concursului de alergare montana Brașov Marathon se va desfașura in acest week-end. Pentru prima data, cursele vor avea loc pe parcursul a doua zile, respectiv 16 și 17 iulie. Vor fi trei curse: cros – 9 km, semimaraton – 21 km și maraton – Pana in prezent, la cele trei competiții din cadrul maratonului – cros, semimaraton și maraton – 38 km, iar organizatorii au anunțat ca s-au inscris aproape 1.400 de participanți. Competiția este organizata de Clubul pentru Protecția Naturii și Turism (CPNT), cu sprijinul Primariei Municipiului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

