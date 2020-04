Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada marcata de pandemia cu noul coronavirus (COVID -19), preotii si credinciosii din Protopopiatul Ludus unesc rugaciunea cu fapta buna, venind in ajutorul persoanelor aflate in izolare la domiciliu si fara posibilitati materiale, precum si a celor de peste 65 de ani, afectate de situatia…

- In aceste zile, peste 100 de persoane varstnice din Protopopiatele Campeni și Blaj au solicitat sprijin la domiciliu. Comitetele de acțiune ale protopopiatelor au acționat in cel mai scurt timp și persoanele nevoiașe au primit zilnic masa calda sau pachete alimentare. In saptamana trecuta valoarea ajutoarelor…

- Patriarhia Romana si Federatia Filantropia se alatura eforturilor de la nivel national pentru a sprijini persoanele afectate de pandemia CoVid-19 punand la dispozitie platforma online ajutacubucurie.ro si numarul de telefon Tel Verde 0800800368. Persoanele aflate in carantina care au nevoie de orice…

- Filantropia Ortodoxa demareaza un program de ajutorare pentru sute de persoane nevoiașe, afectate de epidemia de coronavirus, din județele Alba și Mureș. Atfel, nu mai puțin de 500 de persoane vor primi hrana calda, pachete alimentare sau alte servicii de ajutorare in cadrul Programului „Solidaritate…

- „Solidaritate prin Filantropie” in Protopopiatul Reghin, Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Alba Iulia Acțiune umanitara de ajutorare a 87 de persoane nevoiașe afectate de epidemia de coronavirus Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, luni 23 martie 2020, Protopopiatul…

- Sute de persoane varstnice sau bolnave care se afla in autoizolare sau carantina pe raza județului Alba vor primi hrana calda, pachete alimentare sau alte servicii de ajutorare, in cadrul Programului ”Solidaritate prin Filantropie”, inițiat de Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia, Asociația „Filantropia…