- Premierul Marcel Ciolacu merge miercuri in Egipt, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.Deplasarea are loc in contextul in care Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca 103 cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie ai acestora au primit, in cursul noptii de luni spre marti,…

